Стр.125 Вопрос 4 Напишите небольшое сочинение на одну из из понравившихся вам тем: а)Чтобы иметь друга-будь им б)Делай хорошее для друга-станешь сам лучше в)Что посеешь,то и пожнёшь

Гость: Гость:

В)Что посеешь - то и пожнешь Раньше, когда я слышал пословицы «Что посеешь - то и пожнешь», думал, что оно только о труде человека. Сделаешь что-то - и тогда что-то найдешь. Но если вдуматься в смысл этих слов, то их можно перенести и на человеческие взаимоотношения. Посеешь худое, нехорошо - поэтому такое и соберешь. Это будут горькие плоды с твоей жизненной нивы. Нередко можно видеть, что к человеку, который кому желает зла, злословит, обманывает, очень плохо относятся окружающие. И наоборот. Когда человек искренняя, доброжелательная, вежливая - то она со своей нивы пожинает взаимность и уважение других. Добро порождает добро, а зло разъединяет людей, разрушает их души. А потому надо всем задуматься, чем же засеять свое поле, чтобы пожинать плоды добрые А)Если начать перечислять все качества, которыми должен обладать настоящий друг, то он окажется не обычным человеком, а суперменом: добрый, веселый, верный, честный, преданный, идущий на помощь, умеющий поддержать в трудную минуту и выручить из беды, смелый, интересный... И это еще далеко не все. Интересно, живет ли в мире человек, обладающий всеми этими достоинствами? Возможно, но таких людей единицы, это люди-герои, люди-легенды. Но даже они имеют право на ошибки, ведь человек не может, да и не должен быть идеальным, иначе он будет очень одинок в нашем мире. Кого же мы выбираем себе в друзья? Наверное, тех, кто обладает качествами, имеющими для нас первостепенное значение. Не всеми вышеперечисленными, а лишь некоторыми. И дорожим мы этим человеком потому, что он такой, какой есть на самом деле. В друге ценим не отдельные качества, а человека в целом: с его привычками, манерой поведения и разговора. Часто понимаешь, что чужой для тебя человек стал настоящим другом после совместно пережитых неприятностей, неудач, трудностей, в которых человек раскрывается изнутри, не имея возможности лгать перед собой. Настоящий друг... Это что-то близкое, бесконечно дорогое, теплое, уютное. "Друг в беде не бросит, лишнего не спросит". Да, это так. Но ведь друг это не только, когда он — для тебя. Я считаю, что односторонняя дружба — это мираж, иллюзия. Дружба — это когда берут двое, но и отдают друг другу — двое. По-честному, без обмана, без использования одним человеком другого. Многими ли качествами, которые я считаю важными и необходимыми для настоящего друга, я обладаю? Чем я готов пожертвовать ради друга? Мне кажется, что нужно чаще задавать себе эти вопросы, то есть самому стать настоящим другом, и тогда обязательно найдутся люди, которые поддержат тебя в трудную минуту, без раздумий промедления подадут руку помощи и разделят с тобой все горести и радости жизни.