Во сколько раз разность чисел 56 и 42 меньше их суммы?? на сколько разность чисел 56 и 42 меньше их суммы?

Математика
Во сколько раз разность чисел 56 и 42 меньше их суммы?? на сколько разность чисел 56 и 42 меньше их суммы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)56-42=14 2)56=42=98 3)98\14=7(раз)
Гость:
Во сколько раз разность чисел 56 и 42 меньше их суммы?? на сколько разность чисел 56 и 42 меньше их суммы? решение 1) (56+42)/(56-42)=98/14=7 раз 2) (56+42)-(56-42)=98-14=84
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