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Во сколько раз разность чисел 56 и 42 меньше их суммы?? на сколько разность чисел 56 и 42 меньше их суммы? решение 1) (56+42)/(56-42)=98/14=7 раз 2) (56+42)-(56-42)=98-14=84