последовательность(Bn)-геометрическая прогрессия, в которой B6=40 и q=корень из 2.Найдите b1
Алгебра
последовательность(Bn)-геометрическая прогрессия, в которой B6=40 и q=корень из 2.Найдите b1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В6=В1·(q ^5) 40=B1·((√2 )^5) B1=40/(4√2 ) B1=5√2 Объяснения: √2·√2·√2·√2·√2=4√2 40: 4√2=10/√2= (10·√2 )/(√2· √2)=(10√2) / 2 = 5√2 Ответ:В1=5√2
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