последовательность(Bn)-геометрическая прогрессия, в которой B6=40 и q=корень из 2.Найдите b1

Алгебра
последовательность(Bn)-геометрическая прогрессия, в которой B6=40 и q=корень из 2.Найдите b1
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В6=В1·(q ^5) 40=B1·((√2 )^5) B1=40/(4√2 ) B1=5√2   Объяснения: √2·√2·√2·√2·√2=4√2 40: 4√2=10/√2= (10·√2 )/(√2· √2)=(10√2) / 2 = 5√2 Ответ:В1=5√2      
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Стр.125 Вопрос 4 Напишите небольшое сочинение на одну из из понравившихся вам тем: а)Чтобы иметь друга-будь им б)Делай хорошее для друга-станешь са...
Ответить
Математика
Во сколько раз разность чисел 56 и 42 меньше их суммы?? на сколько разность чисел 56 и 42 меньше их суммы?
Ответить
Английский язык
Translate info English: 1) Почему над ним всегда смеются? 2) Кого послали за доктором? 3) Письма уже отосланы, не так ли? 4) Кем была открыта Амери...
Ответить
Химия
Какой воздух может рассматриваться как гомогенная, а какой- как гетерогенная смесь?
Ответить
Математика
даны три квадрата. площадь первого - 1 кв.см, площадь второго- 4 кв.см,а третьего - 16 кв. см. выполни кратное сравнение площадей построенных квадр...
Ответить