Найти координаты точек пересечения прямой с осями кординат 1)y=7x+4 2)y=-7x+4 3)y=3,5x-1 4)y=-3,5x+1

Гость: Гость:

1)у=0 7х+4=0 7х=-4 х=-4/7 Если х=0, то у=4 Прямая пересекает оси координат в точках А(-4/7;0) и В(0;4) 2) У=0 -7х+4=0 х=4/7 Если х=0, то у=4 Прямая пересекает оси в точках С(4/7;0) и D(0;4) 3)у=0 3,5х-1=0 х=-2/7 Если х=0, то у=-1 Прямая пересекает оси в точках E(-2/7;0) и K(0;-1) 4)у=0 -3,5х+1=0 х=2/7 Если х=о, то у= 1 Прямая пересекает оси в точках L(2/7; 0) и M(0;1)