спасите мне жизнь-решите пожалуйста??? Прямые АВ и СD перпендикулярны некоторой плоскости и пересекают ее в точках B и D соответственно. Найдите АС, если АВ=9, СD=15, BD=8.

Геометрия
спасите мне жизнь-решите пожалуйста??? Прямые АВ и СD перпендикулярны некоторой плоскости и пересекают ее в точках B и D соответственно. Найдите АС, если АВ=9, СD=15, BD=8.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в плоскости, проходящей через АВ и СD это выглядит, как ПРЯМОУГОЛЬная трапеция с основаниями АВ = 9, СD = 15, боковой стороной BD = 8, которая перпендикулярна основаниям. Надо найти третью сторону трапеции. (15-9)^2 + 8^2 = 100 = 10^2 АС = 10
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