спасите мне жизнь-решите пожалуйста??? Прямые АВ и СD перпендикулярны некоторой плоскости и пересекают ее в точках B и D соответственно. Найдите АС, если АВ=9, СD=15, BD=8.

Геометрия

спасите мне жизнь-решите пожалуйста??? Прямые АВ и СD перпендикулярны некоторой плоскости и пересекают ее в точках B и D соответственно. Найдите АС, если АВ=9, СD=15, BD=8.

Автор: Гость