в 38 одинаковых пакетов разлили 76л сока.сколько пакетов потребуется для 120л сока?для 240л? для 480л?
Математика
в 38 одинаковых пакетов разлили 76л сока.сколько пакетов потребуется для 120л сока?для 240л? для 480л?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
76л:38пак=2 л- сока наливали в один пакет 120л:2л=60пак- понадобится , чтобы разлить 120л сока 240л:2л=120пак- понадобится, чтобы разлить 240л сока 480л:2л=240пак- понадобится, чтобы разлить 480л сока :-)
Гость:
76:38 = 2 л сока в каждом пакете 120:2 = 60 пакетов для 120 л сока 240:2 = 120 пакетов для 240 л сока 480:2 = 240 пакетов для 480 л сока
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