в 38 одинаковых пакетов разлили 76л сока.сколько пакетов потребуется для 120л сока?для 240л? для 480л?

Гость: Гость:

76л:38пак=2 л- сока наливали в один пакет 120л:2л=60пак- понадобится , чтобы разлить 120л сока 240л:2л=120пак- понадобится, чтобы разлить 240л сока 480л:2л=240пак- понадобится, чтобы разлить 480л сока :-)