1)65-47=18(км)-проехали в третий день 2)40-18=22(км)-проехали во второй день 3)47-22=25(км)-проехали в первый день Проверка: 18+22+25= 65(км) Ответ:в первый день они проехали 25 км,во второй-22 км,в третий-18 км.

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Папа с сыном поехали на экскурсию на велосипедах. За 3 дня они проехали 65 км. В первый и во второй день они проехали 47 км, а во второй и третий 40 км. Сколько километров они проехали в каждый из этих трёх дней? Решение 1) х1+х2=47--->x1=47-x2 2) x2+x3=40 --->x2=40-x3--->x1=47-(40-x3)=7+x3 x1+x2+x3=65 (7+x3)+(40-x3)+x3=65 7+x3+40-x3+x3=65 x3=65-47=18 км х2=40-18=22 км х1=47-22=25 км проверим 25+22+18=65 65=65 решение истино Ответ: 1-й день 25 км 2-й день 22 км 3-й день 18 км