корень 8 - 3корень2 + корень 6=

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корень 8 это есть 2корень2, т.е. 2корень2-3корень2+корень6=-корень2+корень6 можно приблизительно решить, без корней и брать четыре цифры после запятой: -1,4142+2,4494=1,0352 если хочешь можешь окрыглить, т.е. 1,0352=1 Ответ:1