корень 8 - 3корень2 + корень 6=
Алгебра
корень 8 - 3корень2 + корень 6=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
корень из 6 + корень из 8 - 3корня из 2= 1.03
Гость:
корень 8 это есть 2корень2, т.е. 2корень2-3корень2+корень6=-корень2+корень6 можно приблизительно решить, без корней и брать четыре цифры после запятой: -1,4142+2,4494=1,0352 если хочешь можешь окрыглить, т.е. 1,0352=1 Ответ:1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
спишите фразеологизмы объясняя их значение способом подбора слов-синонимов. образец: обвести вокруг пальца = обмануть. ...
Алгебра
Найти координаты точек пересечения прямой с осями кординат 1)y=7x+4 2)y=-7x+4 3)y=3,5x-1 4)y=-3,5x+1
Геометрия
спасите мне жизнь-решите пожалуйста??? Прямые АВ и СD перпендикулярны некоторой плоскости и пересекают ее в точках B и D соответственно. Найдите АС...