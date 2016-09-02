преобразуйте в произведение: 72a^2-27-48a^4
Алгебра
преобразуйте в произведение: 72a^2-27-48a^4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть а²=t, тогда имеем -48t²+72t-27=0 |*(-3) 16t²-24t+9=0 D=24²-4*16*9=576-576=0 t=24/32=3/4 a²=3/4 в произведение получаем (а²-0,75)²=72а²-27-48а^4
Гость:
72a^2-27-48a^4 = 3(24а^2-9-16а^4)
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