вычислите массу оксида меди(II), образующегося при разложении 49 г гидроксида меди (II)

Cu(OH)2=CuO+H2O 49/98=m(CuO)/80 m(CuO)=49*80/98=40 г

Гость: Гость:

49 г Хг Cu(OH)2 ==t== CuO + H2O 98 г/моль 80 г/моль Рассчитаем молярную массу гидроксида и оксида меди: - гидроксид меди - 64 + (16 + 1) * 2 = 98 г/моль; - оксид меди - 64 + 16 = 80 г/моль. Составим пропорцию: Хг - 49г 80г/моль - 98г/моль. Решим пропорцию: Х = (80 * 49) / 98 = 40гр. Ответ: масса оксида меди (II),образующегося при разложении 49 гр гидроксида меди (II), равна 40 гр.