котангенс= - 1 чему равен х?

Алгебра
котангенс= - 1 чему равен х?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нарисуй круг, точка повторяется через пк ,т .е x=3п/4 + пк
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