СРОЧНО НАДО!!!! Через точку О, расположенную между параллельными плоскостями альфа и бета, проведены прямые m и n. Первая прямая пересекает плоскости в точках А1, В1, вторая-в точках А2, В2 соответственно. Вычислите длину отрез...

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Это повтор решения такой же задачи, которую вы уже тут размещали ОВ2/А2В2 = В2В1/(В2В1 + А2А1) ОВ2 = 24/(1 + 3/5) = 15 Большой соблазн ничего не объяснять :)) Всё просто - проводим плоскость через прямые m и n, получаем трапецию, в которой задана диагональ и отношение оснований. Найти надо отрезок той самой диагонали, что задана, до точки пересечения с другой диагональю. Там есть пара подобных треугольников, из них всё и находится.