СРОЧНО НАДО!!!! Через точку О, расположенную между параллельными плоскостями альфа и бета, проведены прямые m и n. Первая прямая пересекает плоскости в точках А1, В1, вторая-в точках А2, В2 соответственно. Вычислите длину отрез...
Геометрия
СРОЧНО НАДО!!!! Через точку О, расположенную между параллельными плоскостями альфа и бета, проведены прямые m и n. Первая прямая пересекает плоскости в точках А1, В1, вторая-в точках А2, В2 соответственно. Вычислите длину отрезка ОВ2, если А1А2:В1В2=3:5, А2В2=24 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это повтор решения такой же задачи, которую вы уже тут размещали ОВ2/А2В2 = В2В1/(В2В1 + А2А1) ОВ2 = 24/(1 + 3/5) = 15 Большой соблазн ничего не объяснять :)) Всё просто - проводим плоскость через прямые m и n, получаем трапецию, в которой задана диагональ и отношение оснований. Найти надо отрезок той самой диагонали, что задана, до точки пересечения с другой диагональю. Там есть пара подобных треугольников, из них всё и находится.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
СРОЧНО!!! ПОЖАЛУЙСТА! Найдите все значения a, при которых уравнение |2|x|-a^2|=x-2a имеет ровно четыре различных решения
Математика
в 38 одинаковых пакетов разлили 76л сока.сколько пакетов потребуется для 120л сока?для 240л? для 480л?
Математика
Папа с сыном поехали на экскурсию на велосипедах. За 3 дня они проехали 65 км. В первый и во второй день они проехали 47 км, а во второй и третий 4...