Прочитайте отрывки из стихотворений.     Дикий ветер Стёкла гнёт, Ставни с петель Буйно рвёт.                          ...-Что ж ты,ветер,                        Стёкла гнёшь?                        Ставни с петель             ...

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Прочитайте отрывки из стихотворений.     Дикий ветер Стёкла гнёт, Ставни с петель Буйно рвёт.                          ...-Что ж ты,ветер,                        Стёкла гнёшь?                        Ставни с петель                         Дико рвёшь?                                                                                 (А.Блок)     Я вернусь,когда раскинет ветви По-весеннему наш белый сад.   По-осеннему кычет сова... По-осеннему шепчут листья.                                                                      (С.Есенин)     2.Выпишите словосочетания глаголов с наречиями. 3.Шепчут листья. Какое слово употреблено в переносном значение?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Буйно (наречие) рвет. Дико рвешь.                                    По-весеннему раскинет                                     по-осеннему кычет                                      по-осеннему шепчут 2) Шепчут листья. Шепчут - переносное значение, т. к сравнивают шелест листьев с шепотом.
Гость:
 Рвёт(как?) буйно ,рвешь (как?)дико, раскинет (как?) по-весеннему,кычет(как?) по-осеннему,шепчут (как?) по-осеннему. Шепчут -слово употреблено в перен. знач. 
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