Прочитайте отрывки из стихотворений. Дикий ветер Стёкла гнёт, Ставни с петель Буйно рвёт. ...-Что ж ты,ветер, Стёкла гнёшь? Ставни с петель ...

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Прочитайте отрывки из стихотворений. Дикий ветер Стёкла гнёт, Ставни с петель Буйно рвёт. ...-Что ж ты,ветер, Стёкла гнёшь? Ставни с петель Дико рвёшь? (А.Блок) Я вернусь,когда раскинет ветви По-весеннему наш белый сад. По-осеннему кычет сова... По-осеннему шепчут листья. (С.Есенин) 2.Выпишите словосочетания глаголов с наречиями. 3.Шепчут листья. Какое слово употреблено в переносном значение?

Автор: Гость