Прочитайте отрывки из стихотворений. Дикий ветер Стёкла гнёт, Ставни с петель Буйно рвёт. ...-Что ж ты,ветер, Стёкла гнёшь? Ставни с петель ...
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Прочитайте отрывки из стихотворений. Дикий ветер Стёкла гнёт, Ставни с петель Буйно рвёт. ...-Что ж ты,ветер, Стёкла гнёшь? Ставни с петель Дико рвёшь? (А.Блок) Я вернусь,когда раскинет ветви По-весеннему наш белый сад. По-осеннему кычет сова... По-осеннему шепчут листья. (С.Есенин) 2.Выпишите словосочетания глаголов с наречиями. 3.Шепчут листья. Какое слово употреблено в переносном значение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Буйно (наречие) рвет. Дико рвешь. По-весеннему раскинет по-осеннему кычет по-осеннему шепчут 2) Шепчут листья. Шепчут - переносное значение, т. к сравнивают шелест листьев с шепотом.
Гость:
Рвёт(как?) буйно ,рвешь (как?)дико, раскинет (как?) по-весеннему,кычет(как?) по-осеннему,шепчут (как?) по-осеннему. Шепчут -слово употреблено в перен. знач.
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