Опишите физические свойство водорода , непосредственно наблюдаемые при проведении опыта
Химия
Опишите физические свойство водорода , непосредственно наблюдаемые при проведении опыта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Водород имеет плотность намного легче чем воздух, поэтому при сборе водорода в пробирку во время опыта надо держать пробирку дном вверх, бесцветный газ, без характерного запаха
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