составьте уравнения реакций,соответствующих схеме превращений: CH3COONa-CH3COOH-Mg(CH3COO)2
Химия
составьте уравнения реакций,соответствующих схеме превращений: CH3COONa-CH3COOH-Mg(CH3COO)2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)CH3COONa + HCl --> CH3COOH + NaCl 2)Mg + 2CH3COOH --> Mg(CH3COO)2 + H2
Гость:
2CH3COONa + H2SO4> 2CH3COOH + Na2SO4 2CH3COOH +Mg > (CH3COO)2Mg + H2
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