Составьте словосочетания со словами излагать и положение. Ещё составьте предложения со словосочетаниями:растут в траве, выросший цветок,преклонный возраст,ведущая отрасль

Русский язык

Составьте словосочетания со словами излагать и положение. Ещё составьте предложения со словосочетаниями:растут в траве, выросший цветок,преклонный возраст,ведущая отрасль

Автор: Гость