Составьте словосочетания со словами излагать и положение.     Ещё составьте предложения со словосочетаниями:растут в траве, выросший цветок,преклонный возраст,ведущая отрасль

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Составьте словосочетания со словами излагать и положение.     Ещё составьте предложения со словосочетаниями:растут в траве, выросший цветок,преклонный возраст,ведущая отрасль
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Излагать правду,неприятное положение. Некоторые грибы растут в траве. Цветок,выросший на бесплодной почве,поражает своей стойкостью. Преклонный возраст моего собедника вызывает уважение. Металлургия-ведущая отрасль тяжёлой промышленности.
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