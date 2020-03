текст на англиском про любимый урок

Гость: Гость:

My favourite school subject is English. My favourite school subject is English. It is very popular in Russia. I learn English at school. At the lessons we read, write, listen to the cassettes, play games, sing songs. My favourite song is "On the farm". We have English three times a week: on Monday, Wednesday and Friday. I am good at English, because I work hard. At the lessons I listen to my teacher, and at home I write new words on the little cards and look through them every evening before I go to sleep. Learning English is not an easy thing, but I hope that in the future I`ll speak English fluently. It is necessary to know English. It is a world language. I learn English because I understand that I can use it. For example, if I go to Great Britain, I`ll be able to speak English there. I want to visit London very much and see Big Ben, Buckingham Palace, Trafalgar Square, St Paul`s Cathedral, the Tower of London and the other famous sights. I like reading books. It is interesting to read books of English and American writers in the original. My favourite book is `The Jungle Book" by Rudyard Kipling. I like to watch cartoons in English. I think knowledge of English helps young people of different countries to understand each other. Мой любимый школьный предмет - английский язык. Он очень популярен в России. Я учу английский язык в школе. На уроках мы читаем, слушаем кассеты, играем, поём песни. Моя любимая песня - "На ферме". Английский язык у нас три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу. Я хорошо занимаюсь по английскому языку, потому что работаю усердно. На уроках я слушаю своего учителя, а дома пишу новые слова на маленьких карточках и просматриваю их каждый вечер перед тем, как иду спать. Изучение английского языка - не очень лёгкое дело, но я надеюсь, что в будущем буду говорить по-английски бегло. Знать английский язык необходимо. Он является мировым языком. Я изучаю английский язык, потому что понимаю, что я могу его использовать. Например, если я поеду в Великобританию я смогу говорить там по-английски. Я очень хочу посетить Лондон и увидеть Биг Бен, Букингемский дворец, Трафальгарскую площадь, собор св. Павла, и другие известные достопримечательности. Я люблю читать книги. Очень интересно читать книги английских и американских писателей в оригинале. Моя любимая книга - "Книга джунглей" Редьярда Киплинга. Мне также нравится смотреть мультфильмы на английском языке. Я считаю, что знание английского языка помогает молодым людям из разных стран понимать друг друга.