 Как вы понимаете равные права всех людей? Как понимаете неотъемлемые права?

Французский язык
 Как вы понимаете равные права всех людей? Как понимаете неотъемлемые права?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я понимаю это так:что у всех людей одинаковые права.А насчёт неотъемлемых прав это значит что эти права присутствуют всегда и убрать их никак нельзя.
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