Как вы понимаете равные права всех людей? Как понимаете неотъемлемые права?
Французский язык
Как вы понимаете равные права всех людей? Как понимаете неотъемлемые права?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я понимаю это так:что у всех людей одинаковые права.А насчёт неотъемлемых прав это значит что эти права присутствуют всегда и убрать их никак нельзя.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Первые два часа лыжник шёл со скоростью 18км\ч,потом 2 ч со скоростью 15 км\ч и ещё 2 часа со скоростью 12км\ч.Какое расстояние прошёл лыжник?С как...
Английский язык
Математика
Від пристані в протилежних напрямках одночасно відійшли два катери.Через 2 год. вони були на відстані 128 км. один від одного.Швидкість першого кат...
Русский язык
Составьте словосочетания со словами излагать и положение. Ещё составьте предложения со словосочетаниями:растут в траве, выросший цветок,преклон...