Прямоугольный газон обнесен изгородью, длина которой 30м. Площадь газона 56м². Найдите длины стороны газона
Алгебра
Прямоугольный газон обнесен изгородью, длина которой 30м. Площадь газона 56м². Найдите длины стороны газона
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По условию, периметр газона - 30м. Площадь - 56 м^2. Формулы площади и периметра: P = 2(a+b) S = ab a,b - стороны прямоугольника Составим и решим систему из 2х уравнений с 2мя неизвестными: [latex]\left \{ {{2a+2b = 30} \atop {ab = 56}} \right.[/latex] Из первого уравнения выразим a, подставим во второе a = 15-b b(15-b) = 56 -b^2 + 15b - 56 = 0 D = 1 b = 8 или b = 7 a = 15-8 = 7 или a = 15-7 = 8 Ответ: Длины сторон газона - 7 и 8 м.
Гость:
P = 2(a+b) S = ab a,b - стороны прямоугольника 2a+2b=30 a+b=15 a=15-b ab=56 b(15-b) = 56 -b² + 15b - 56 = 0 D = 225-224=1 b₁=(-15-1)/(-2) = 8 b₂ = (-15+1)/(-2) = 7 a₁ = 15-8 = 7 a₂ = 15-7 = 8 Ответ: газон 7х8
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