Прямоугольный газон обнесен изгородью, длина которой 30м. Площадь газона 56м². Найдите длины стороны газона

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По условию, периметр газона - 30м. Площадь - 56 м^2. Формулы площади и периметра: P = 2(a+b) S = ab a,b - стороны прямоугольника Составим и решим систему из 2х уравнений с 2мя неизвестными: [latex]\left \{ {{2a+2b = 30} \atop {ab = 56}} \right.[/latex] Из первого уравнения выразим a, подставим во второе a = 15-b b(15-b) = 56 -b^2 + 15b - 56 = 0 D = 1 b = 8 или b = 7 a = 15-8 = 7 или a = 15-7 = 8 Ответ: Длины сторон газона - 7 и 8 м.