log_5(5-x)=2 найти cosa если sina= -7/25 если а принадлежит (3п/2 ; 2п)
Алгебра
log_5(5-x)=2 найти cosa если sina= -7/25 если а принадлежит (3п/2 ; 2п)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
косинус альфа = корень из 1- синус в квадрате альфа=корень из 1-7/25 в квадрате= корень из 625/625 - 49/625=корень из 576/625 = 7/24 логарифм 5 из( 5-x) =2 логарифм 5 из( 5-x)= 2 лагарифма 5 из 5 логариф 5 из(5-x)= логарифм 5 из 25 (логарифмы с одинаковым основанием сокращаем) 5-x=25 x=- 20
Гость:
1. [latex]log_{5}(5-x) = 2[/latex] [latex]5-x = 5^2[/latex] x = 5 - 25 x = -20 2. [latex]sina = -\frac{7}{25}[/latex] [latex]sin^2a + cos^2a = 1[/latex] [latex]cosa = \sqrt{1 - sin^2a} = \sqrt{1 -\frac{7^2}{25^2}} = \sqrt{\frac{576}{625}} = 24/25[/latex]
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