log_5(5-x)=2     найти cosa если sina= -7/25 если а принадлежит (3п/2 ; 2п)

Гость: Гость:

косинус альфа = корень из 1- синус в квадрате альфа=корень из 1-7/25 в квадрате= корень из 625/625 - 49/625=корень из 576/625 = 7/24 логарифм 5 из( 5-x) =2 логарифм 5 из( 5-x)= 2 лагарифма 5 из 5 логариф 5 из(5-x)= логарифм 5 из 25 (логарифмы с одинаковым основанием сокращаем) 5-x=25 x=- 20