Какую массу соли и воды надо взять для приготовления раствора с массовой доле сульфата натрия 12 % массой 40кг.

Химия

Какую массу соли и воды надо взять для приготовления раствора с массовой доле сульфата натрия 12 % массой 40кг.

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