Какую массу соли и воды надо взять для приготовления раствора с массовой доле сульфата натрия 12 % массой 40кг.
Химия
Какую массу соли и воды надо взять для приготовления раствора с массовой доле сульфата натрия 12 % массой 40кг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: ω(Na2SO4)=12%=0,12 m(р-ра)=40кг=40000г Найти: m(H2O)=? m(Na2SO4)=? Решение: ω=m(в-ва)/m(р-ра) m(в-ва)=ω*m(р-ра) m(Na2SO4)=0,12*40000=4800г m(H2O)=m(р-ра)-m(растворителя)=40000г-4800г=35200г Ответ: m(H2O)=35кг 200г m(Na2SO4)=4кг 800г
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