составь предложение с данными сочетаниями слов так, чтобы получился текст. озаглавь и запиши текст. В березовом лесу, у старого пня, под желтыми листочками, на тонких длинных ножках, разноцветные головки, на крепких толстеньких...
Русский язык
составь предложение с данными сочетаниями слов так, чтобы получился текст. озаглавь и запиши текст. В березовом лесу, у старого пня, под желтыми листочками, на тонких длинных ножках, разноцветные головки, на крепких толстеньких ножках, с красными шляпками, в белую крапинку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грибное царство. В осеннем берёзовом лесу у старого трухлявого пня нередко можно увидеть дружную семейку опят.На тонких длинных ножках держатся лаковые шляпки.Под жёлтой листвой спрятались разноцветные головки сыроежек.Около деревьев на крепких толстеньких ножках красуются белые грибы.А в овражке среди старой листвы поднимаются мухоморчики с красными шляпками в белую крапинку.
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