составь предложение с данными сочетаниями слов так, чтобы получился текст. озаглавь и запиши текст. В березовом лесу, у старого пня, под желтыми листочками, на тонких длинных ножках, разноцветные головки, на крепких толстеньких...

Русский язык

составь предложение с данными сочетаниями слов так, чтобы получился текст. озаглавь и запиши текст. В березовом лесу, у старого пня, под желтыми листочками, на тонких длинных ножках, разноцветные головки, на крепких толстеньких ножках, с красными шляпками, в белую крапинку

Автор: Гость