упростите выражение n!/(n-1)!+n!/2!(n-2)!
Алгебра
упростите выражение n!/(n-1)!+n!/2!(n-2)!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]\frac{n!}{(n-1)!} + \frac{n!}{2!(n-2)!} = \frac{(n-1)!n}{(n-1)!} + \frac{(n-2)!(n-1)n}{2!(n-2)!} = n + \frac{(n-1)n}{2} = \frac{2n + n^2 - n}{2} = n\frac{1+n}{2}[/latex]
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