Число 17 встречается в каждой из арифметических прогрессий (а) и (b): 5, 8, 11, 14, 17, ... 9, 17, 25,33, ... Укажите следующее число, которое встретится в обеих прогрессиях, и место, на котором оно записанно в каждой из них.
Алгебра
Число 17 встречается в каждой из арифметических прогрессий (а) и (b): 5, 8, 11, 14, 17, ... 9, 17, 25,33, ... Укажите следующее число, которое встретится в обеих прогрессиях, и место, на котором оно записанно в каждой из них.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5, 8, 11, 14, 17, 20,23, 26, 29,32, 35, 38, 41 9, 17, 25,33, 41 повторяющееся число 41 в первой прогрессии оно 13, а во второй 5
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