Число 17 встречается в каждой из арифметических прогрессий (а) и (b): 5, 8, 11, 14, 17, ... 9, 17, 25,33, ... Укажите следующее число, которое встретится в обеих прогрессиях, и место, на котором оно записанно в каждой из них.

Алгебра

Число 17 встречается в каждой из арифметических прогрессий (а) и (b): 5, 8, 11, 14, 17, ... 9, 17, 25,33, ... Укажите следующее число, которое встретится в обеих прогрессиях, и место, на котором оно записанно в каждой из них.

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