абиотические, биотические и антропогенные факторы тропического леса!

Биология
абиотические, биотические и антропогенные факторы тропического леса!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
абиотические-т.е. не живые,температура,влажность биотческие-т.е. живые-воздействие живых организмов хищничество, паразитизм, симбиоз антропогенные-влияние человека,вырубка леса, загрязнение воздуха, осушение болота. 
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