мини-соченение про бабье лето
Литература
мини-соченение про бабье лето
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бабье лето-это период сухой,теплой и солнечной погоды. По старому календарю бабье лето выпадает на осенний период с четырнадцатого сентября и продолжается две-три недели. этот короткий период времени во все времена вызывал у ходожников глубокие чувства, и они начинали рисовать очаровательные осенние этюды. Все лучшие стихотворения у многих поэтов были написаны про осень: Осеняя пора,очей очарованье, Приятна мне твоя прощальная краса Весь день стоит как бы хрустальный и лучезарны вечера... А что может быть прекрасней утренней прогулки по осеннему лесу.Идешь, а под ногами шуршит разноцветная листва, дышишь таким свежим,чистым воздухом и в душе появляется вдохновение.
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