Из каждого предложения выпишите грамматическую основу. 1.Нами ты была любима и для милого хранима. 2.Будет смерть её отомщена.
Русский язык
Из каждого предложения выпишите грамматическую основу. 1.Нами ты была любима и для милого хранима. 2.Будет смерть её отомщена.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Нами ты была любима и для милого хранима.(Подлеж.-ТЫ, выраж. личн.мест.) (Сказуем.-БЫЛА ЛЮБИМА И ХРАНИМА, выраж. сочетанием гл. + кратк. прил.) 2.Будет смерть её отомщена.(подл.-СМЕРТЬ, выраж. сущ.) (сказ. - БУДЕТ ОТОМЩЕНА, выраж.глаг.+крат.прич.)
Гость:
1.Ты(подлежащее.Выражено личным местоимением),была любима и хранима(составные именные сказуемые). 2.Смерть(подлежащее.Выражено существительным в И.п.),будет отомщена(составное именное сказуемое).
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