Из каждого предложения выпишите грамматическую основу. 1.Нами ты была любима и для милого хранима. 2.Будет смерть её отомщена.

Гость: Гость:

1.Нами ты была любима и для милого хранима.(Подлеж.-ТЫ, выраж. личн.мест.) (Сказуем.-БЫЛА ЛЮБИМА И ХРАНИМА, выраж. сочетанием гл. + кратк. прил.) 2.Будет смерть её отомщена.(подл.-СМЕРТЬ, выраж. сущ.) (сказ. - БУДЕТ ОТОМЩЕНА, выраж.глаг.+крат.прич.)