Выпишите из поэмы Лермонтова Мцыри 4-6 односоставных неопределенно-личных и обобщенно-личных предложений

Гость: Гость:

1. И затворилася опять! .. 2. Я видел горные хребты, Причудливые, как мечты, Когда в час утренней зари Курилися, как алтари, Их выси в небе голубом, И облачко за облачком, Покинув тайный свой ночлег, К востоку направляло бег - Как будто белый караван Залетных птиц из дальних стран! 3. И долго, долго слушал я; И мнилось, звучная струя Сливала тихий ропот свой С словами рыбки золотой. 4. Хотелось мне... 5. Казалось мне, Что я лежу на влажном дне Глубокой речки - и была Кругом таинственная мгла.