Выпишите из поэмы Лермонтова Мцыри 4-6 односоставных неопределенно-личных и обобщенно-личных предложений

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Выпишите из поэмы Лермонтова Мцыри 4-6 односоставных неопределенно-личных и обобщенно-личных предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. И затворилася опять! .. 2. Я видел горные хребты,      Причудливые, как мечты,      Когда в час утренней зари      Курилися, как алтари,      Их выси в небе голубом,      И облачко за облачком,      Покинув тайный свой ночлег,      К востоку направляло бег -      Как будто белый караван      Залетных птиц из дальних стран!     3. И долго, долго слушал я;      И мнилось, звучная струя      Сливала тихий ропот свой      С словами рыбки золотой. 4. Хотелось мне... 5. Казалось мне,      Что я лежу на влажном дне      Глубокой речки - и была      Кругом таинственная мгла.
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