выразите cos2a только через sina
Алгебра
выразите cos2a только через sina
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cos2a=(cosa)^2-(sina)^2=1-2(sina)^2
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