Сколько молекул одноатомного идеального газа можно нагреть от температуры 360 К до температуры 390 Кпри постоянном объеме сообщив газу количество теплоты 3735 Дж?
Физика
Сколько молекул одноатомного идеального газа можно нагреть от температуры 360 К до температуры 390 Кпри постоянном объеме сообщив газу количество теплоты 3735 Дж?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
при постоянном объеме изменяется только внутренняя энергия для одноатомного идеального газа ∆U=3/2*vR∆T v-количество молей газа v=2/3*∆U/R∆T в 1 моле Na- молекул газа в v молях N= v*Na -молекул тогда N=2/3*∆U/R∆T *Na ∆U=3735 Дж R=8.31 Дж /моль К ∆T=390-360= 30 К NA = 6,02214129(27)×1023 моль−1. число Авогадро N=2/3 * 3735/(8.31*30) * 6,02214129(27)×1023 молекул
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