пришвин кладовая солнца ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОС ПОЖАЛУЙСТА!! :() чем похожи и чем отличаются друг от друга по характеру и отношению к жизни настя и митраша???                                                                     ........

Литература
пришвин кладовая солнца ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОС ПОЖАЛУЙСТА!! :() чем похожи и чем отличаются друг от друга по характеру и отношению к жизни настя и митраша???                                                                     .....ЗАРАНЕЕ СПАСИБО:)))!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Похожи они тем что любят друг друга и  любят покойных родителей.Дети подрожают им.Похожи они и во вснешности немного. Различаються тем что Митраша хвастался и был резвив, а Настя спокойная.
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