К 2мл раствора йодида калия прилейте несколько капель хлорной воды. Отметьте признаки реакции. Повторите опыт, заменив раствор йодида калия раствором бромида калия. Составьте уравнения хим. реакций, укажите окислители и восстан...

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2KI+ Cl2 → 2KCl + I2 Хлорная вода выделяет из растворов йодидов свободный йод, который окрашивает предварительно прилитый индикатор (сероуглерод или хлороформ в красновато-фиолетовый цвет, а раствор крахмала—в синий) 2KBr + Cl2 → 2KCl + Br2↑ признаками реакции является выделение газа в обеих реакциях окислитель хлор