Две трубы, работая одновременно заполняют бассейн за 6 ч. За какое вреся наполнила бы бассейн каждая труба в отдельности если известно что первая труба подает в час на 50% больше второй?

Алгебра

Две трубы, работая одновременно заполняют бассейн за 6 ч. За какое вреся наполнила бы бассейн каждая труба в отдельности если известно что первая труба подает в час на 50% больше второй?

Автор: Гость