Две трубы, работая одновременно заполняют бассейн за 6 ч. За какое вреся наполнила бы бассейн каждая труба в отдельности если известно что первая труба подает в час на 50% больше второй?
Алгебра
Две трубы, работая одновременно заполняют бассейн за 6 ч. За какое вреся наполнила бы бассейн каждая труба в отдельности если известно что первая труба подает в час на 50% больше второй?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим уравнение 1/(x+1,5x)=6 1=15x x=1/15 y=1.5*1/15=1/10 первая труба заполняет за 15 часов, вторая за 10 часов
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