Пожалуйтса томогите?? Авторские задачи математичка дала..( СЕ –биссектриса треугольника ABC. Прямая BD перпендикулярна плоскости треугольника. Найдите угол между прямыми CE и BD.
Геометрия
Пожалуйтса томогите?? Авторские задачи математичка дала..( СЕ –биссектриса треугольника ABC. Прямая BD перпендикулярна плоскости треугольника. Найдите угол между прямыми CE и BD.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
очень авторская задача, с учетом того, что угол задан в условии (если прямые перпендикулярны, то угол 90 градусов)
Гость:
Сделай чертеж. Видно что эти прямые скрещивающиеся. Поэтому будем искать угол между скрещивающимися прямыми. Начнем с определения прямой перпендикулярной плоскости. Если прямая перпендикулярна плоскости, то она перпендикулярна любой прямой в этой плоскости, следовательно, перпендикулярна прямой СЕ. Ответ: угол между данными прямыми 90 градусов.
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