Отзыв о фильме Василиса прекрасная( старенький такой) 1939 год

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«Василиса Прекрасная» — вышла в далеком 1939 году, но этот фильм даже сейчас смотрится просто волшебно, Роу обладал удивительным чутьем режиссера, он умел творить настоящее волшебство на экране. Кстати, данный фильм был всего лишь вторым в фильмографии Александра Роу, некоторым режиссерам приходилось снимать очень много фильмов, чтобы доказать людям, что они талантливые личности. А Роу, уже вторым своим фильмом показал всем настоящую сказку, и люди его полюбили. А впереди была война… Жизнь была суровой, вот люди, и уходили от этой жизни в кинематограф, люди полюбили сказки Роу, потому что его сказки, всегда умели согревать людей, только уже за это, я поставлю фильму максимальную оценку. Хотя я прекрасно понимаю, что оценить огромный вклад Роу в русский кинематограф, просто невозможно.