у баку трактора було 60 л пального за 1 год роботи трактор витрачає 6 л пального скільки годин працював трактор, якщо в баку залишилось 24 л????

Математика

у баку трактора було 60 л пального за 1 год роботи трактор витрачає 6 л пального скільки годин працював трактор, якщо в баку залишилось 24 л????

Автор: Гость