у баку трактора було 60 л пального за 1 год роботи трактор витрачає 6 л пального скільки годин працював трактор, якщо в баку залишилось 24 л????
Математика
у баку трактора було 60 л пального за 1 год роботи трактор витрачає 6 л пального скільки годин працював трактор, якщо в баку залишилось 24 л????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)60-24=36л. горючего-потратил. 2)36:6=6 часов-работал трактор.
Гость:
було----60л залишилось----- 24 л виходить: 60л-24л=36л витратив. 36:6=6 годин працював трактор.
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