Из 27 монет одна фальшивая - она легче остальных. За каке наименьшее число взвешиваний на чашечных весах без гирь можно определить фальшивую монету?
Математика
Из 27 монет одна фальшивая - она легче остальных. За каке наименьшее число взвешиваний на чашечных весах без гирь можно определить фальшивую монету?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ближайшее четное меньшее число 26., значит после первого взвешивания остается 13 монет, аналогично после второго 6, после третьего 3. а из трех монет найти фальшивую можно одним взвешиванием
Гость:
за 4 взвешивания, так как: 1)по 13 монет. 2)по 6 монет. 3)по 3 монеты. 4)по одной монете.
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