x-2 под корнем умножить на 2x-7 под корнем=4-x. надо найти корни
Алгебра
x-2 под корнем умножить на 2x-7 под корнем=4-x. надо найти корни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
возведем в квадрат обе части уравнения (x-2)(2x-7)=(4-x)^2 x>2 x>3,5 2x^2+14-11x=16+x^2-8x x^2-3x-2=0 x=(3+sqrt(17))/2
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