x-2 под корнем умножить на 2x-7 под корнем=4-x. надо найти корни

Алгебра
x-2 под корнем умножить на 2x-7 под корнем=4-x. надо найти корни
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
возведем в квадрат обе части уравнения (x-2)(2x-7)=(4-x)^2  x>2  x>3,5 2x^2+14-11x=16+x^2-8x x^2-3x-2=0 x=(3+sqrt(17))/2  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Превести с русского на английский: 1).Почему ты смотришь телевизор?Ты забыл, что тебе надо подготовиться к контрольной по истории? 2)."Мне надо над...
Ответить
Геометрия
диагональ основания куба 8 см. Почему равна диагональ куба?
Ответить
Математика
Из 27 монет одна фальшивая - она легче остальных. За каке наименьшее число взвешиваний на чашечных весах без гирь можно определить фальшивую монету?
Ответить
Русский язык
Отзыв о фильме Василиса прекрасная( старенький такой) 1939 год
Ответить
Математика
у баку трактора було 60 л пального за 1 год роботи трактор витрачає 6 л пального скільки годин працював трактор, якщо в баку залишилось 24 л????
Ответить