Превести с русского на английский: 1).Почему ты смотришь телевизор?Ты забыл, что тебе надо подготовиться к контрольной по истории? 2)."Мне надо надевать тёплое пальто?"-"Обязательно!Сегодня очень холодно". 3).Насте не надо сего...
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Превести с русского на английский: 1).Почему ты смотришь телевизор?Ты забыл, что тебе надо подготовиться к контрольной по истории? 2)."Мне надо надевать тёплое пальто?"-"Обязательно!Сегодня очень холодно". 3).Насте не надо сегодня идти на тенис. Она может поспать и почитать. 4).Говорите тише! Здесь нельзя разговаривать громко. 5).Роману не следует так часто и долго играть в баскетбол.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Why are you watching TV? Did you forget you have to sit for (prepare for) your history test? 2. Must I put on my coat? - Sure! It's cold today! 3. Nastya doesn't have to go playing tennis. She can sleep a bit longer and read. 4. Speak quietly! You mustn't speak loudly here. 5. Roman shouldn't play basketball so often and long.
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