Превести с русского на английский: 1).Почему ты смотришь телевизор?Ты забыл, что тебе надо подготовиться к контрольной по истории? 2)."Мне надо надевать тёплое пальто?"-"Обязательно!Сегодня очень холодно". 3).Насте не надо сего...

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Превести с русского на английский: 1).Почему ты смотришь телевизор?Ты забыл, что тебе надо подготовиться к контрольной по истории? 2)."Мне надо надевать тёплое пальто?"-"Обязательно!Сегодня очень холодно". 3).Насте не надо сегодня идти на тенис. Она может поспать и почитать. 4).Говорите тише! Здесь нельзя разговаривать громко. 5).Роману не следует так часто и долго играть в баскетбол.

Автор: Гость