решить задачу самолет летел на север,но,достигнув одного из пунктов пунктов своего маршрута,он дальше лететь не мог и вынужден был продолжать маршрут на юг. что препятствовало самолету продолжать путь на север?

Українська література

решить задачу самолет летел на север,но,достигнув одного из пунктов пунктов своего маршрута,он дальше лететь не мог и вынужден был продолжать маршрут на юг. что препятствовало самолету продолжать путь на север?

Автор: Гость