решить задачу самолет летел на север,но,достигнув одного из пунктов пунктов своего маршрута,он дальше лететь не мог и вынужден был продолжать маршрут на юг. что препятствовало самолету продолжать путь на север?
Українська література
решить задачу самолет летел на север,но,достигнув одного из пунктов пунктов своего маршрута,он дальше лететь не мог и вынужден был продолжать маршрут на юг. что препятствовало самолету продолжать путь на север?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько можно Это Северный полюс. От него все дороги на Юг.
Гость:
Конечно же это Северный полюс. Ну сколько можно повторять!!!
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