Какому объему соответствует 4 моль кислорода???
Химия
Какому объему соответствует 4 моль кислорода???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4моль*22,4=89,6л кислорода
Гость:
Mr газа=22,4 г/моль V(4O2)=22,4*4=89,6 литров
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