Мені потрібен твір "Народні свята"

Гость: Гость:

7 квітня - Благовіщення Одне з найбільших православних свят, яке пов'язане з доброю звісткою, що сповістив Діві Марі Архангел Гавриїл.Українці вважали, що саме в цей день Господь благословляє рослини, які поступово воскресають після зимової сплячки. Працювати забороняється, особливо вагітним жінкам. Навіть пташки цього дня, не дивлячись на зайнятість, не будують своїх гнізд. На Благовіщення був звичай відпускати на волю птахів. Будь-яка тварина, чи то кінь, чи то собака, народжена на Благовіщення, буде мати якийсь недолік. Ні в якому разі не можна позичати вогонь, тому що, тоді пожежі Вашому житлу не уникнути. Якщо до Благовіщення люди ще чекали приходу весни, то після вважалося, що вона остаточно утвердилась у своїх правах, проте зима, ще може сказати своє вагоме слово. На Благовіщення зими не лай, а саней не ховай. Гарна погода - гарний врожай.