5 5 5 5 5=105  

Математика
5 5 5 5 5=105  
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5+5)*(5+5)+5=105   10*10+5=100+5=105
Гость:
если необязательно после каждой цифры ставить знак, то можно так: 55 + 55 - 5 = 105  а так:  (5 + 5)*(5 + 5) + 5 = 105 ______________________________________________________________________ обычно в таких заданиях не бывает ограничений. первый случай тоже подойдет   
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Чему равна массовая доля углерода в карбонате кальция???
Ответить
Математика
Узнайте высоту птицы и выразите  полученный резкльтат  в метрах:    0,32дм+4дм8см+70см=
Ответить
Химия
Какому объему соответствует 4 моль кислорода???
Ответить
Українська література
решить задачу самолет летел на север,но,достигнув одного из пунктов пунктов своего маршрута,он дальше лететь не мог и вынужден был продолжать маршр...
Ответить
Алгебра
Автомобиль с грузом ехал из одного города в другой со скоростью 60 км\ч, а возвращался обратно порожняком со скоростью 100 км\ч. Найдите среднюю ск...
Ответить