Гость: Гость:

если необязательно после каждой цифры ставить знак, то можно так: 55 + 55 - 5 = 105 а так: (5 + 5)*(5 + 5) + 5 = 105 ______________________________________________________________________ обычно в таких заданиях не бывает ограничений. первый случай тоже подойдет