5 5 5 5 5=105
Математика
5 5 5 5 5=105
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5+5)*(5+5)+5=105 10*10+5=100+5=105
Гость:
если необязательно после каждой цифры ставить знак, то можно так: 55 + 55 - 5 = 105 а так: (5 + 5)*(5 + 5) + 5 = 105 ______________________________________________________________________ обычно в таких заданиях не бывает ограничений. первый случай тоже подойдет
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