Чему равна массовая доля углерода в карбонате кальция???
Химия
Чему равна массовая доля углерода в карбонате кальция???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
w=m(эл)/m(в-ва). Для задачи: w(C)=nM(C)/M(CaCO3) n-кол-во атомов, в данном случае 1. w(C)=0.12=12%
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