от вокзала одновременно по одной и той же дороге отправились автомобиль и велосипедист.скорость авто 60км/ч а скорость вело составляет 5 часть скорости авто .на сколько км вело отстанет от авто через 30 минут?
Математика
от вокзала одновременно по одной и той же дороге отправились автомобиль и велосипедист.скорость авто 60км/ч а скорость вело составляет 5 часть скорости авто .на сколько км вело отстанет от авто через 30 минут?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)60:5=12км/ч-скорость велосипедиста. 2)60*1:2=30км-проедет авто за 30мин. 3)12*1:2=6км-проедет вело за 30мин. 4)30-6=24км-будет между ним через 30минут.
Гость:
60/5=12км/ч - скорость велосипедиста. 60/2=30км - проедет автомобиль за 30 минут 12/2=6км - проедет велостпедист за 30 минут 30-6=24км - на это расстояние отстанет велосипедист от автомобиля
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