от вокзала одновременно по одной и той же дороге отправились автомобиль и велосипедист.скорость авто 60км/ч а скорость вело составляет 5 часть скорости авто .на сколько км вело отстанет от авто через 30 минут?

Математика

от вокзала одновременно по одной и той же дороге отправились автомобиль и велосипедист.скорость авто 60км/ч а скорость вело составляет 5 часть скорости авто .на сколько км вело отстанет от авто через 30 минут?

Автор: Гость