Сколько килограммов воды надо выпарить из 100 кг массы, содержащей 90% воды,чтобы получить массу, содержащую 80% воды?

Гость: Гость:

1)100%-90%=10% - изначально масса содержит сухого вещества в% Составляем пропорцию 100% - 100кг, 10% - х кг 2) 100*10/100=10(кг) - масса сухого вещества; 3) 100%-90%=10% - содержит сухого вещества 2-я масса в%. При испарении воды не меняется масса сухого вещества, так как испаряется только вода. Но во 2-й массе это сухое вещество составляет уже 20%. Составляем новую пропорцию: 20% - 10 кг, 100% - х кг. 4) 100*10/20=50 (кг) - 2-я масса, 5) 100-50=50(кг) - испарилось воды.