Почему Народное собрание в Афинах проводилось под открытым небом?

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В Греции теплый климат. Найти помещение под многотысячную толпу было невозможно. В Древней Греции жилище и любое помещение, накрытое крышей, считалось достаточно святым местом. А когда много разных людей собирались вместе, они боялись оскверниться, находясь под одной крышей с возможными преступниками или убийцами, которые могли оказаться на собрании.