Изменения в деятельности Боярской думы в 17 веке.До смуты                                      при первых Романовых 

Гость: Гость:

Если Боярская дума стесняла власть царя,то земский собор,помогая думе, сдерживал ее самое,служил ей противовесом.Это известие свидетельствует и о развитии хлебопашества до Смуты,и о недостатке хлебного сбыта,и о падении земледелия в Смуту.Боярская дума-это высший совет, состоявший из представителей феодальной аристократии.(Ну как у нас только депутаты) Разумеется,время вносило свои коррективы в состав знати.Опричнина и Смута подкосили потомство удельных княжат. Избрание первого Романова стали выдавать за проявление божественной воли. И в годы Смуты,и в начале правления царя Михаила центральная власть остро нуждалась в их поддержке.