Лодка проплыла 21км по течению реки и 6км против течения за то же время, какое понадобилось бы плоту, чтобы проплыть 10км. Зная, что скорость лодки в стоячей воде равна 5км/ч, найти скорость течения реки.

Алгебра

Лодка проплыла 21км по течению реки и 6км против течения за то же время, какое понадобилось бы плоту, чтобы проплыть 10км. Зная, что скорость лодки в стоячей воде равна 5км/ч, найти скорость течения реки.

Автор: Гость