Лодка проплыла 21км по течению реки и 6км против течения за то же время, какое понадобилось бы плоту, чтобы проплыть 10км. Зная, что скорость лодки в стоячей воде равна 5км/ч, найти скорость течения реки.
Алгебра
Лодка проплыла 21км по течению реки и 6км против течения за то же время, какое понадобилось бы плоту, чтобы проплыть 10км. Зная, что скорость лодки в стоячей воде равна 5км/ч, найти скорость течения реки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
скорость реки х 21/(5+х)+6/(5-х)=10/х 21х*(5-х)+6х*(5+х)-10(25-х²)=0 -5х²+135х-250=0 - сократим на 5 х²-27х+50=0 Д=729-200=529=23² х1=(27-23)/2=2 км/ч х2=(27+23)/2=25 км/ч Оба ответа удовлетворяют условию задачи.
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