2. Точки совершают гармонические колебания вдоль оси Ох с амплитудой А = 0,2 м. Какой путь sпройдет точка, сделав 5 полных колебаний? 3. Найдите частоту ν звуковых колебаний в стали, если расстояние между ближайшими точками зву...

Физика

2. Точки совершают гармонические колебания вдоль оси Ох с амплитудой А = 0,2 м. Какой путь sпройдет точка, сделав 5 полных колебаний? 3. Найдите частоту ν звуковых колебаний в стали, если расстояние между ближайшими точками звуковой волны, отличающимися по фазе ∆φ = 90о, составляет l = 1,54 м. Скорость звука в стали v = 5000 м/с.

Автор: Гость