2. Точки совершают гармонические колебания вдоль оси Ох с амплитудой А = 0,2 м. Какой путь sпройдет точка, сделав 5 полных колебаний? 3. Найдите частоту ν звуковых колебаний в стали, если расстояние между ближайшими точками зву...
Физика
2. Точки совершают гармонические колебания вдоль оси Ох с амплитудой А = 0,2 м. Какой путь sпройдет точка, сделав 5 полных колебаний? 3. Найдите частоту ν звуковых колебаний в стали, если расстояние между ближайшими точками звуковой волны, отличающимися по фазе ∆φ = 90о, составляет l = 1,54 м. Скорость звука в стали v = 5000 м/с.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.1-кол=4*А. 5кол=5*4*0.2=4 м 3.Расстояние между ближайшими точками звуковой волны, отличающимися по фазе на 90о, составляет четверть длины волны. Частота колебаний: ν = u/λ =u/(4·l) v=5000/(4*1.54)=811,6883116883117=812 Гц v-частотa звуковых колебаний u-Скорость звука в стали v = 5000 м/с l- расстояние между ближайшими точками звуковой волны = 1,54 м
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